海悅營收／1月1.86億元 敦仰、達麗未來市上半年交屋、後勢看悄

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅（2348）5日公告2026年1月合併營收1.86億元，出現年月雙減，係今年央行對台灣不動產貸款總量管制回歸銀行自主管理，房市信用管制政策進入觀察調整期，使銀行房貸放款業務仍聚焦自住與首購族群且持續維持審慎以對。

海悅連續七年蟬聯全國代銷龍頭，去年無論接案件數、總銷金額或戶數，均居市場之冠，加上「擎天森林」與「南悅豐映」建案依完工法積累營建收益，得2025年全年合併營收73.96億元，公司將落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，維持歷年高配發的股利政策。

海悅目前在全國銷售中個案與後續接案，合計總銷金額達4,996億元，包含北北基的寶亞南工段、永和區「漢皇River Sky」、板橋區「新潤世界城」、泰山區「義泰信」、中和區「豐森大境」。

桃竹苗部分則有達麗台肥案、恆海慶華段與忠泰竹東台泥案；台中市方面，包括「由鉅敘真」、「亞昕嶼森」與「鉅陞藏賦」；台南、高雄也有台南北區「國泰原美」、台南永康「聯上豐實」、台南科工段「聯上海悅超級城」、白天鵝/富悅新市案與達麗平實段等指標性個案，代銷本業業績來源無虞。

海悅指出，集團營運持續向上積累營建收益，包括台北市「敦仰」、高雄市「達麗未來市」將於今年上半年啟動完工交屋，為營建收入添柴火，後續將維持每年均有投資收益、有穩定建案挹注代銷與營建收入，在營收進入收穫期下，也將進一步降低土建融額度與減少利息支出，認為今年集團財務結構將趨向高值化發展，加上集團已布局中長期地上權租金收益，接下來將更強化核心競爭力，穩健擴大營運版圖。

