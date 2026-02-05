東陽1月營收不淡 北美風暴帶動拉升碰撞件需求
汽車零配件廠東陽今天下午公布1月自結合併營收新台幣21.5億元，較2025年12月的20.93億元成長3%，東陽說明，北美大規模冬季風暴頻傳加上旺季效應，推升1月碰撞件需求。
東陽1月售後市場維修件（AM）自結營收16.79億元，較去年12月成長7%，並較去年同期成長1%，創歷年同期次高。東陽1月原廠委託製造（OEM）事業自結營收4.71億元。
市場評估，北美地區近期暴風雪氣候，帶動汽車AM件需求大增，東陽北美客戶下單積極，持續帶動東陽AM件訂單表現。
展望今年營運，東陽表示，隨著關稅政策與匯率等不確定因素逐步明朗，市場環境可趨於穩定，東陽做好準備，透過既有產能調整，布局台南科工、七股及新市等新廠，預期在營運彈性與競爭優勢支撐下，推動營運穩健成長。
