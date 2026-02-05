船期遞延效應 儒鴻1月營收淡季不淡衝17個月新高
紡織股王儒鴻因去年12月船期遞延效應，今天公布1月營收新台幣35.81億元，年增7.55%，也比去年12月成長8.5%，創下近17個月新高，表現淡季不淡。
儒鴻財務長暨發言人林芬如表示，1月營收逆勢衝高，主因去年12月有部分營收因船期遞延，落在今年初發生，推高1月營收。
林芬如表示，年初進入傳統淡季，加上春節長假工作天數少，儒鴻第1季營收向來會比前一年的第4季下滑，但觀察客戶下單情況不錯，加上船期遞延效應，樂觀預估今年第1季營收較上季持平或微幅成長，淡季不淡，審慎樂觀看待2026年營運。
睽違5年後，儒鴻上週舉辦「第10屆儒鴻服裝設計競賽」，特別邀請國際一線運動時尚品牌客戶擔任評審，直接從市場端、量產可行性與機能美學美感進行評選，希望深化產學接軌，縮短學用落差，引導學生跳脫純藝術框架，將創意轉化為具備商業價值的產品，培養具國際即戰力的設計人才。
