八貫去年每股賺5.62元 擬超額配發股息6元
TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布2025年財報，全年營收新台幣28.6億元，年增13.8%；歸屬母公司淨利4.42億元，較2024年下滑9.6%，為連續第2年獲利衰退，每股稅後純益5.62元。
為回饋股東支持，八貫今天董事會通過擬超額配發每股現金股息6元，配發率達破表的106.7%，對照今天收盤股價96.9元，現金殖利率6.19%。
八貫2025年營運受到關稅與匯率影響，但年底拉尾盤，去年第4季受惠4大產品線客戶同步擴大採購，單季營收7.6億元，季增23.9%、年增12.21%，營運擺脫谷底。
獲利方面，因為營收規模成長，與原物料成本優化，去年第4季營益率18.39%，季增約2個百分點，加上新台幣匯率平穩，八貫去年第4季有業外匯兌收益約1600萬元。業內業外共同推升八貫去年第4季稅後淨利達1.3億元，季增19.08%、年增11.91%，單季每股盈餘1.6元。
展望2026年，八貫表示戶外產品消費市場需求有感復甦，加上全球醫療需求穩定提升，帶動相關業務呈現正向成長動能，航太救生也具備穩定的訂單能見度，樂觀看待今年整體營運。
