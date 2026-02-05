快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

八貫去年每股賺5.62元 擬超額配發股息6元

中央社／ 台北5日電

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布2025年財報，全年營收新台幣28.6億元，年增13.8%；歸屬母公司淨利4.42億元，較2024年下滑9.6%，為連續第2年獲利衰退，每股稅後純益5.62元。

為回饋股東支持，八貫今天董事會通過擬超額配發每股現金股息6元，配發率達破表的106.7%，對照今天收盤股價96.9元，現金殖利率6.19%。

八貫2025年營運受到關稅與匯率影響，但年底拉尾盤，去年第4季受惠4大產品線客戶同步擴大採購，單季營收7.6億元，季增23.9%、年增12.21%，營運擺脫谷底。

獲利方面，因為營收規模成長，與原物料成本優化，去年第4季營益率18.39%，季增約2個百分點，加上新台幣匯率平穩，八貫去年第4季有業外匯兌收益約1600萬元。業內業外共同推升八貫去年第4季稅後淨利達1.3億元，季增19.08%、年增11.91%，單季每股盈餘1.6元。

展望2026年，八貫表示戶外產品消費市場需求有感復甦，加上全球醫療需求穩定提升，帶動相關業務呈現正向成長動能，航太救生也具備穩定的訂單能見度，樂觀看待今年整體營運。

新台幣 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

八貫元月業績 同期最佳

達明：jpp-KY採用AI協作機器人 航太元件製程自動化

精測去年12月EPS 2.49元

年底季節性因素+客戶調整拉貨 中華精測自結2025年12月EPS 2.49元

相關新聞

雄獅（2731）營收破300億！陳重銘謝「國旅貴死人」神助攻：爽賺環遊世界旅費

雄獅（2731）今天怒吼喔！2025年12月營收新台幣22.38億元，寫同期新高，全年營收300.28億元，突破300億元、年增6.84%。 首先要感謝的是「貴死人」的國旅，把大家都逼出國了，再

泓德衝表後儲能市場

泓德能源（6873）旗下電力服務管理商星星電力昨（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首...

永光、台化拚低軌衛星鏈

SpaceX將發射百萬顆低軌衛星，對太陽光電材料鈣鈦礦與封裝技術需求暴增，化工鏈業者永光（1711）、台化等均積極切入鈣...

望隼元月合併營收創新高

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）昨（4）日公告2026年1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長...

三福化1月營收年增20%

三福化（4755）昨（4）日公布1月營收4.21億元，年增20.6%。近日已順利調漲半導體產品售價，加上TMAH回收液產...

慧洋1月每股稅前賺0.1元

慧洋-KY（2637）於昨（4）日公告2026年1月合併營收為13.46億元，年增7.3%，並同步公告自結獲利，自結單月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。