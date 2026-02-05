能率亞洲小金雞+1 AI 資安廠奧義賽博掛創新板

能率亞洲（7777）以數位轉型為核心，重點投資在AI及機器人領域，今日迎來投資里程碑。隨著全球企業加速數位轉型，AI 應用與資安防護已成為企業營運的重中之重。能率亞洲展現在 AI 與數位轉型領域的深耕實力，其投資之AI資安領導廠商奧義賽博-KY創（7823）於今日正式掛牌創新板。

奧義賽博：AI 驅動的資安先鋒 未來海外布局與技術突圍

奧義賽博以「AI、資安、軍工、原廠」四大核心定位，是台灣少數具備國際競爭力的資安科技公司。其核心產品 XCockpit 資安韌性平台，憑藉高度自動化的偵測技術，僅需 5 名人力即可管理高達 60 萬台電腦，有效解決全球資安人才短缺的痛點。目前奧義賽博已擁有超過 300 家指標性客戶，包括國內知名晶圓大廠、國防部、金融公司等。展望未來，奧義賽博聚焦三大成長動能：AI 韌性平台、AI 防火牆、無人機資安。

投資組合綜效發酵：奧義賽博策略結盟能率亞洲 及其旗下投資案宏羚

能率亞洲不僅在資金端支持奧義賽博，更透過集團資源整合創造價值，其投資之宏羚（7885）已與奧義賽博達成策略結盟。宏羚從傳統 OA 巨頭成功轉型為數位轉型領導者，服務超過 4 萬家企業客戶。

透過此次結盟，宏羚將奧義賽博的 AI 自動化資安能力導入企業終端設備（如印表機與事務機），消除辦公場域的資安盲點，打造從硬體設備到資安代管的一站式數位治理生態系。

能率亞洲表示，資安是數位時代的基礎建設，奧義賽博具備優異的技術研發實力與國際市場潛力，是能率亞洲在「AI + 數位轉型」賽道中極為關鍵的布局。隨著奧義賽博掛牌上市，雙方將持續深化合作，為股東與客戶創造長期價值。