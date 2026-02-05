快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

能率亞洲小金雞+1 AI 資安廠奧義賽博掛創新板

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

能率亞洲（7777）以數位轉型為核心，重點投資在AI及機器人領域，今日迎來投資里程碑。隨著全球企業加速數位轉型，AI 應用與資安防護已成為企業營運的重中之重。能率亞洲展現在 AI 與數位轉型領域的深耕實力，其投資之AI資安領導廠商奧義賽博-KY創（7823）於今日正式掛牌創新板。

奧義賽博：AI 驅動的資安先鋒 未來海外布局與技術突圍

奧義賽博以「AI、資安、軍工、原廠」四大核心定位，是台灣少數具備國際競爭力的資安科技公司。其核心產品 XCockpit 資安韌性平台，憑藉高度自動化的偵測技術，僅需 5 名人力即可管理高達 60 萬台電腦，有效解決全球資安人才短缺的痛點。目前奧義賽博已擁有超過 300 家指標性客戶，包括國內知名晶圓大廠、國防部、金融公司等。展望未來，奧義賽博聚焦三大成長動能：AI 韌性平台、AI 防火牆、無人機資安。

投資組合綜效發酵：奧義賽博策略結盟能率亞洲 及其旗下投資案宏羚

能率亞洲不僅在資金端支持奧義賽博，更透過集團資源整合創造價值，其投資之宏羚（7885）已與奧義賽博達成策略結盟。宏羚從傳統 OA 巨頭成功轉型為數位轉型領導者，服務超過 4 萬家企業客戶。

透過此次結盟，宏羚將奧義賽博的 AI 自動化資安能力導入企業終端設備（如印表機與事務機），消除辦公場域的資安盲點，打造從硬體設備到資安代管的一站式數位治理生態系。

能率亞洲表示，資安是數位時代的基礎建設，奧義賽博具備優異的技術研發實力與國際市場潛力，是能率亞洲在「AI + 數位轉型」賽道中極為關鍵的布局。隨著奧義賽博掛牌上市，雙方將持續深化合作，為股東與客戶創造長期價值。

資安 AI 數位
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節連假金融服務不打烊 金管會強化資安與防詐應變

和泰小金雞 進擊充電站

藍勾勾也能造假？酷的夢、一般民眾全中招 專家教「3招」識破釣魚連結

《窒友梅根》走進現實？具身AI的信任保衛戰 椰棗科技築起安全防線

相關新聞

奧義賽博上創新板 股價首日大漲六成

擁有國際級資安技術與亞洲領先的AI原生資安產品，奧義賽博-KY創（7823）（CyCraft）5日在創新板以每股90元掛...

雄獅（2731）營收破300億！陳重銘謝「國旅貴死人」神助攻：爽賺環遊世界旅費

雄獅（2731）今天怒吼喔！2025年12月營收新台幣22.38億元，寫同期新高，全年營收300.28億元，突破300億元、年增6.84%。 首先要感謝的是「貴死人」的國旅，把大家都逼出國了，再

泓德衝表後儲能市場

泓德能源（6873）旗下電力服務管理商星星電力昨（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首...

永光、台化拚低軌衛星鏈

SpaceX將發射百萬顆低軌衛星，對太陽光電材料鈣鈦礦與封裝技術需求暴增，化工鏈業者永光（1711）、台化等均積極切入鈣...

望隼元月合併營收創新高

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）昨（4）日公告2026年1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長...

三福化1月營收年增20%

三福化（4755）昨（4）日公布1月營收4.21億元，年增20.6%。近日已順利調漲半導體產品售價，加上TMAH回收液產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。