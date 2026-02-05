雄獅（2731）營收破300億！陳重銘謝「國旅貴死人」神助攻：爽賺環遊世界旅費

雄獅（2731）今天怒吼喔！2025年12月營收新台幣22.38億元，寫同期新高，全年營收300.28億元，突破300億元、年增6.84%。

首先要感謝的是「貴死人」的國旅，把大家都逼出國了，再來就是日圓貶值，Shopping很有感，我去年就到日本買一隻手錶安太座。

大家不想在台灣被當盤子，出國旅遊就爽到旅行社了！我第一次關注到雄獅的股票，是在2024年搭郵輪，我看到郵輪上人山人海（真的比國旅划算太多），開始買進雄獅的股票。

去年我本來打算買進100張，但是4月碰到關稅議題，我把資金挪到其他的股票上面，只買了XX張吧？後來在高點獲利了結一部分，接著又買回一些來持續布局，目前持有XX張，APP裡面有對帳單。

目前雄獅受惠春節跟寒假旺季，股價開始蠢蠢欲動，去年前3季就賺了13.31元，目前本益比僅10倍，而且今年會有不錯的股利喔！

現在我現先觀察，畢竟股市不穩，不太想買太多股票抱著過年，等春節後再來研究看看如何布局。

目前手上的XX張，已經幫我賺到環遊世界的費用了，我會找雄獅旅行社出團。感恩雄獅，讚嘆雄獅。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。