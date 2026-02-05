上海試點突放行！觀光股逆勢暴衝 兩岸旅遊有望復甦助攻股價大噴發

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

無懼大盤回檔，觀光股5日一舉躍升為盤面強勢領漲股，動能來自於政策面的重大破冰。中國大陸文旅部宣布，將於近期恢復「上海居民」赴金門、馬祖旅遊。這是繼福建居民開放後，陸方再次擴大試點城市，且對象為消費力強勁的上海地區，市場解讀此舉為兩岸觀光全面復甦的「關鍵先行指標」。

受惠於兩岸觀光政策取得重大進展，市場期待兩岸旅遊「由點到面」，政策利多將成點燃股價的最強火藥。加上2026年史上最長寒假與即將到來的9天春節連假紅利，上市觀光類股指數5日盤中一度來到107.27點，漲幅2.2%，成為傳產族群的領頭羊。其中，旅行社族群更展現凌厲漲勢，盤中包括燦星旅（2719）、易飛網（2734）雙雙漲停，雄獅（2731）、山富（2743）、五福（2745）也全面勁揚，飯店股則由富野（2736）領軍亮燈，多檔個股全面昂首，顯示市場信心強勁回升。法人指出，上海試點的開放，象徵兩岸旅遊交流有機會轉向雙向交流「實質擴大」，觀光股有望大啖政策紅利。

除了政策面加持，基本面也帶來支撐。市場看好，2026年農曆新年長達9天，且多所大專院校出現「史上最長寒假」，帶動國內外旅遊訂單井噴。根據品保協會最新發布的第2季旅遊預測，日韓旅遊因航班供給增加、匯率趨於有利，團費預期將回落10%以上，這進一步刺激了民眾的出遊意願。

展望未來，法人認為觀光股的續航力將取決於兩岸觀光政策的實務對接進程。若未來能進一步落實上海赴台本島旅遊，並配合航空公司增飛兩岸航線，觀光族群的價值重估行情將有望延續。在電子股暫時整理之際，觀光股憑藉政策紅利與旺季效應，成為盤面熱點。

