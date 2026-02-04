慧洋1月每股稅前賺0.1元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

慧洋-KY（2637）於昨（4）日公告2026年1月合併營收為13.46億元，年增7.3%，並同步公告自結獲利，自結單月每股稅前盈餘為0.1元。

慧洋表示，散裝市場即將步入傳統淡季，1月指數較上月回檔，單月營業淨利為2.36億元，營業利益率則為18%，本月另因瑞士法郎相對於美元升值，認列匯兌損失約2.6百萬美元，稅前淨利為7,223萬元，自結每股稅前盈餘為0.1元。

此外，1月份中旬公告新船加入營運行列，由名村造船打造之輕便型（40,000 DWT，船名：Paiwan Champion）NOx第三期環保節能船，並已簽訂長期穩定租約，毛利率約五成；同時亦宣布向關係人Benefit Transport S.A.取得一艘40,000噸輕便型高規格節能散裝貨輪造船合約。

慧洋表示，今年總計將有八艘新船陸續加入集團船隊，並延續2025年處分船舶政策，視市場行情積極汰弱老舊船舶，以符合全球最新環保法規。

慧洋 造船
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

全球第一…大陸造船業 3指標16連霸

台船基隆廠企業工會新理事長上任 童子瑋：爭取造船及修船計畫

林中斌／2025的中國意外

韓總理金民錫赴美訪問 酷澎事件強調無差別對待

相關新聞

泓德衝表後儲能市場

泓德能源（6873）旗下電力服務管理商星星電力昨（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首...

永光、台化拚低軌衛星鏈

SpaceX將發射百萬顆低軌衛星，對太陽光電材料鈣鈦礦與封裝技術需求暴增，化工鏈業者永光（1711）、台化等均積極切入鈣...

望隼元月合併營收創新高

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）昨（4）日公告2026年1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長...

三福化1月營收年增20%

三福化（4755）昨（4）日公布1月營收4.21億元，年增20.6%。近日已順利調漲半導體產品售價，加上TMAH回收液產...

慧洋1月每股稅前賺0.1元

慧洋-KY（2637）於昨（4）日公告2026年1月合併營收為13.46億元，年增7.3%，並同步公告自結獲利，自結單月...

和泰小金雞 進擊充電站

和泰集團（2207）轉投資的U-POWER旭電馳科研，布局高壓電力基礎建設、持續投入超高功率設備有成，2025年全台電動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。