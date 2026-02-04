慧洋1月每股稅前賺0.1元

慧洋-KY（2637）於昨（4）日公告2026年1月合併營收為13.46億元，年增7.3%，並同步公告自結獲利，自結單月每股稅前盈餘為0.1元。

慧洋表示，散裝市場即將步入傳統淡季，1月指數較上月回檔，單月營業淨利為2.36億元，營業利益率則為18%，本月另因瑞士法郎相對於美元升值，認列匯兌損失約2.6百萬美元，稅前淨利為7,223萬元，自結每股稅前盈餘為0.1元。

此外，1月份中旬公告新船加入營運行列，由名村造船打造之輕便型（40,000 DWT，船名：Paiwan Champion）NOx第三期環保節能船，並已簽訂長期穩定租約，毛利率約五成；同時亦宣布向關係人Benefit Transport S.A.取得一艘40,000噸輕便型高規格節能散裝貨輪造船合約。

慧洋表示，今年總計將有八艘新船陸續加入集團船隊，並延續2025年處分船舶政策，視市場行情積極汰弱老舊船舶，以符合全球最新環保法規。