永光、台化拚低軌衛星鏈

SpaceX將發射百萬顆低軌衛星，對太陽光電材料鈣鈦礦與封裝技術需求暴增，化工鏈業者永光（1711）、台化等均積極切入鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）應用並取得成果，堪稱隱藏版「鈣鈦礦概念股」，劍指低軌衛星供應鏈。

馬斯克提出太空AI計畫，旗下SpaceX已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出申請，將部署100萬顆衛星，組成一個具備強大計算能力的星座，打造星際資料中心，昨（4）日更傳出SpaceX團隊前往中國大陸考察太陽能產業，重點聚焦鈣鈦礦供應鏈，次世代鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）躍為市場焦點。

台鏈業者中，除了聯合再生、位速、元晶、茂迪等檯面上光電族群成當紅炸子雞，據悉，化工廠永光也針對次世代太陽能電池應用，推出「Eversolar」系列封裝領域技術。

此外，台化去年也曾公告，參與機光科技私募增資案，推進高階化學品應用轉型。據了解，機光科技產品包含有機太陽能電池材料、有機光感測材料／鈣鈦礦光感測材料等，未來台化有望結合機光科技量能，進一步切入相關應用。

據了解，鈣鈦礦太陽能電池對封裝要求嚴格，永光針對鈣鈦礦及有機光伏的封裝需求，推出UV光固化封裝膠，產品特色包括不含溶劑、快速固化、耐UV黃變、化學穩定性強、低水器滲透率等優點，將有助於持太陽能電池模塊的外觀和性能，並在各種極端環境下保持元件穩定性，更有助於延長太陽能電池的壽命。

永光官網亦指出，封裝膠產品因其穩定性與封裝保護能力，廣受全球頂尖研究團隊採用，並被多篇科學期刊提及。

除搶搭次世代太陽能供應鏈，永光半導體化學品今年成長動能也可望向上。旗下電子化學品包含光阻劑、顯影液、研磨液、濕式製程化學品、熱固化及光固化功能性油墨、功能性化學品等。永光也表示，去年下半年起，電子化學品國際代工業務放大，今年更有光阻新產線完工。