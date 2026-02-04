和泰小金雞 進擊充電站

和泰集團（2207）轉投資的U-POWER旭電馳科研，布局高壓電力基礎建設、持續投入超高功率設備有成，2025年全台電動車輛數成長33%，U-POWER全年充電量成長達93%、營收成長76%，可望成為和泰集團旗下小金雞。

旭電馳董事長陳鵬旭指出，隨著家用充電的電動車主占比愈來愈少，充電站的營收快速成長，旭電馳預期最快明年第1季即可轉虧為盈，並計畫在今年第2季送件申請公開發行及登錄興櫃。

和泰車去年電動車Toyota bZ4X大改款之後，挾著性能與價格優勢，積極搶攻電動車市場，年販上看4,000台，電動車充電設施更受重視。和泰車為U-POWER旭電馳的單一最大股東，也是和泰車推動電動車銷售的重要幫手，隨著U-POWER營收成長，獲利前景明朗。