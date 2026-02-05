泓德能源（6873）旗下電力服務管理商星星電力昨（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首批導入「ETF5050表後儲能共享方案」的企業夥伴。

星星電力指出，ETF5050主打免出資、收益共享、電力交易代操一站式服務，協助企業導入智慧儲能、降低用電成本，並參與電力市場創造額外收益。

欣欣生技食品2020年起於廠區建置屋頂型太陽能，並透過星星電力將綠電轉供至其他企業，早期即將能源納入營運管理與長期規劃，此次導入ETF5050共享方案，結合儲能系統與電力交易平台，正是其能源策略升級的重要一環。

ETF5050由星星電力出資，系統運作以星星電力自研的能源管理系統（EMS）與能源雲平台為核心，整合用電數據與電力市場規則，自動調整充放電時機並進行交易決策，提升資產使用效率。