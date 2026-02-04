快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

望隼營收／元月3.68億元、年增43.41% 創歷史單月新高紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）4日公告2026年1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長43.41%，寫下單月歷史新高紀錄。

望隼科技表示，營收成長主要是延續去年雙11、雙12的補貨潮，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，帶動整體營收繼續向上成長。

望隼科技去年第4季營收9.51億元，年增24.84%；去年全年合併營收34.87億元，年增16.17%，單季營收及全年營收雙雙創下歷史新高。

望隼科技指出，今年日本及中國大陸客戶的訂單持續暢旺，現在台灣廠及大陸廠兩岸稼動率仍持續接近滿載。日本市場在新品項及新客戶的導入下，加上矽水膠產品預計下半年正式出貨，將為日本市場注入強大動力。

中國大陸市場則受惠於市場復甦、客戶新品不斷上新，美瞳片供不應求，客戶訂單持續滿載；台灣市場除了子公司積極布局各通路外，美瞳片新品也在台灣放量出貨。整體而言，望隼科技對今年隱形眼鏡的市場需求及公司發展持樂觀看法。

望隼科技因延續日本及大陸市場強勁需求，整體產能滿載，訂單能見度仍在提升，公司將原規劃月產能新增500萬片產能，上修為1,200萬片，成為近年最大規模擴產計畫。

展望未來，望隼科技表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。隨著中國大陸景氣復甦，矽水膠將在中國大陸、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客！驚見大谷翔平雕像

日本自駕第一課！半小時噴800元 旅遊達人苦笑：想得太簡單

日本樂喊海底挖出稀土 中方平淡打臉：近年一直有這種報導

高市若大勝「可能迫使中國回頭」？美籍學者：短期內不會

相關新聞

保瑞兩子公司 完成資產移轉

保瑞（6472）為落實集團內專業分工與營運調整，昨（3）日公告兩家美國子公司之間進行CDMO 營業資產內部移轉。Upsh...

中砂2027年營收拚百億

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，董事長林伯全在公司尾牙上，喊出年度營收規模很快就要邁向百億元的目標...

八貫元月業績 同期最佳

機能性布料業者八貫（1342）昨（3）日公告元月合併營收3.01億元，為歷年最旺的元月，年增18.22％。八貫表示，戶外...

聚陽1月營收年減19% 有望逐季增

聚陽（1477）昨（3）日公布元月營收28.28億元，月減11.7%，也比去年同期衰退19.2%。

亞諾法開發疫苗 添利器

亞諾法（4133）昨（3）日表示，針對新興的立百病毒（Nipah virus），該公司已建構成熟且完善的RNA技術平台，...

宇隆衝三領域 動能強勁

車用零組件大廠宇隆（2233）總經理蔡銘東昨（3）日表示，今年宇隆在汽車、自行車、UQD（水冷快接頭）全面看好，三大動能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。