望隼營收／元月3.68億元、年增43.41% 創歷史單月新高紀錄

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）4日公告2026年1月合併營收3.68億元，較上月成長27.93%，較去年同期成長43.41%，寫下單月歷史新高紀錄。

望隼科技表示，營收成長主要是延續去年雙11、雙12的補貨潮，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，帶動整體營收繼續向上成長。

望隼科技去年第4季營收9.51億元，年增24.84%；去年全年合併營收34.87億元，年增16.17%，單季營收及全年營收雙雙創下歷史新高。

望隼科技指出，今年日本及中國大陸客戶的訂單持續暢旺，現在台灣廠及大陸廠兩岸稼動率仍持續接近滿載。日本市場在新品項及新客戶的導入下，加上矽水膠產品預計下半年正式出貨，將為日本市場注入強大動力。

中國大陸市場則受惠於市場復甦、客戶新品不斷上新，美瞳片供不應求，客戶訂單持續滿載；台灣市場除了子公司積極布局各通路外，美瞳片新品也在台灣放量出貨。整體而言，望隼科技對今年隱形眼鏡的市場需求及公司發展持樂觀看法。

望隼科技因延續日本及大陸市場強勁需求，整體產能滿載，訂單能見度仍在提升，公司將原規劃月產能新增500萬片產能，上修為1,200萬片，成為近年最大規模擴產計畫。

展望未來，望隼科技表示，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。隨著中國大陸景氣復甦，矽水膠將在中國大陸、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。