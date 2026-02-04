快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

鮮活果汁營收／1月4.48億元、年月雙增 春節前客戶拉貨動能轉強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

春節前拉貨動能挹注營運表現，鮮活果汁-KY（1256）於今日公告2026年1月合併營收為4.48億元，受惠農曆春節前客戶提前備貨，1月合併營收較上月及去年同期分別成長9.63％、36.27％，繳出年月雙增成績。

鮮活果汁-KY表示，春節前新茶飲與通路客戶拉貨動能轉強，帶動果汁、果粒等核心產品出貨放量，為年初營運表現注入穩定動能，客戶對高品質原料與穩定供應的重視程度提高，公司長期深耕新茶飲供應鏈，並以多元產品線滿足客戶客製化需求，有效挹注營收表現，帶動鮮活2026年1月合併營收達4.48億元，月增9.63％、年增36.27％雙成長。

近年現製飲品消費場景持續拓寬，帶動整體市場需求成長。隨健康訴求深化及產品創新加速，鮮活透過昆山、天津、廣東及廣西四座工廠，合計年產能15.5萬噸之產能布局，提升就近供應與產能調度彈性，進而鞏固公司於產業中的競爭地位。

展望今年，鮮活將持續聚焦新茶飲與健康飲品趨勢，深化果汁、果粒等高附加價值產品布局，並透過製程優化與供應鏈效率提升，穩固既有客戶合作基礎，同時拓展多元應用場景，以掌握產業成長契機，為2026年全年營運奠定穩健發展基礎。

營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

滿漢全席端上桌 雲林良品500家出列搶攻春節送禮市場

春節來六堆客家文化園區…花田迷宮美美拍 還有福袋抽黃金

春節就醫不中斷 健保快易通方便查部立醫院開診9成

影／抗議減煤跳票 環團赴民進黨要求中火春節停煤

相關新聞

保瑞兩子公司 完成資產移轉

保瑞（6472）為落實集團內專業分工與營運調整，昨（3）日公告兩家美國子公司之間進行CDMO 營業資產內部移轉。Upsh...

中砂2027年營收拚百億

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，董事長林伯全在公司尾牙上，喊出年度營收規模很快就要邁向百億元的目標...

八貫元月業績 同期最佳

機能性布料業者八貫（1342）昨（3）日公告元月合併營收3.01億元，為歷年最旺的元月，年增18.22％。八貫表示，戶外...

聚陽1月營收年減19% 有望逐季增

聚陽（1477）昨（3）日公布元月營收28.28億元，月減11.7%，也比去年同期衰退19.2%。

亞諾法開發疫苗 添利器

亞諾法（4133）昨（3）日表示，針對新興的立百病毒（Nipah virus），該公司已建構成熟且完善的RNA技術平台，...

宇隆衝三領域 動能強勁

車用零組件大廠宇隆（2233）總經理蔡銘東昨（3）日表示，今年宇隆在汽車、自行車、UQD（水冷快接頭）全面看好，三大動能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。