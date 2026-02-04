鮮活果汁營收／1月4.48億元、年月雙增 春節前客戶拉貨動能轉強

春節前拉貨動能挹注營運表現，鮮活果汁-KY（1256）於今日公告2026年1月合併營收為4.48億元，受惠農曆春節前客戶提前備貨，1月合併營收較上月及去年同期分別成長9.63％、36.27％，繳出年月雙增成績。

鮮活果汁-KY表示，春節前新茶飲與通路客戶拉貨動能轉強，帶動果汁、果粒等核心產品出貨放量，為年初營運表現注入穩定動能，客戶對高品質原料與穩定供應的重視程度提高，公司長期深耕新茶飲供應鏈，並以多元產品線滿足客戶客製化需求，有效挹注營收表現，帶動鮮活2026年1月合併營收達4.48億元，月增9.63％、年增36.27％雙成長。

近年現製飲品消費場景持續拓寬，帶動整體市場需求成長。隨健康訴求深化及產品創新加速，鮮活透過昆山、天津、廣東及廣西四座工廠，合計年產能15.5萬噸之產能布局，提升就近供應與產能調度彈性，進而鞏固公司於產業中的競爭地位。

展望今年，鮮活將持續聚焦新茶飲與健康飲品趨勢，深化果汁、果粒等高附加價值產品布局，並透過製程優化與供應鏈效率提升，穩固既有客戶合作基礎，同時拓展多元應用場景，以掌握產業成長契機，為2026年全年營運奠定穩健發展基礎。