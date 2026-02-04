慧洋自結1月每股稅前盈餘0.1元 2026年維持審慎樂觀態度

慧洋-KY（2637）於今日公告2026年1月合併營收為新台幣13.46億元，年增7.3%，並同步公告自結獲利，自結每股稅前盈餘為0.1元。

慧洋-KY表示，散裝市場即將步入傳統淡季，1月指數較上月回檔，單月營業淨利為2.36億元，營業利益率則為18%，本月另因瑞士法郎相對於美元升值，認列匯兌損失約2.6百萬美元，稅前淨利為7,223萬元，自結每股稅前盈餘為0.10元。

此外，1月份中旬公告新船加入營運行列，係由名村造船打造之輕便型（40,000 DWT，船名：Paiwan Champion）NOx第三期環保節能船，並已簽訂長期穩定租約，毛利率約五成；同時亦宣布向關係人Benefit Transport S.A.取得一艘40,000噸輕便型高規格節能散裝貨輪造船合約，慧洋表示，今年總計將有8艘新船陸續加入集團船隊，並延續2025年處分船舶政策，視市場行情積極汰弱老舊船舶，以符合全球最新環保法規。

慧洋-KY進一步表示，1月份雖已進入散裝傳統淡季，然中國大陸對南美礦物、穀物進口需求維持高檔，運價指數仍維持一定水準，而烏俄戰爭停戰聲浪高漲，後續有望帶動新一波散裝市場行情，展望2026年，慧洋維持審慎樂觀態度。

船舶供給部分，雖疫情期間訂造之散裝船舶將於今年起陸續投入市場，然而全球環保法規持續趨嚴、西非礦場啟用之新航線拉長船舶周轉天數，整體市場仍屬供需平衡，慧洋-KY持續布局中小型、最新環保規格船舶營運，使慧洋旗下船舶擁有高度彈性調度空間外，更有助其日租金維持高檔，挹注慧洋營收獲利穩健成長。