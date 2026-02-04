聚陽1月營收年減19% 有望逐季增

聚陽（1477）昨（3）日公布元月營收28.28億元，月減11.7%，也比去年同期衰退19.2%。

聚陽表示，去年元月因年底訂單遞延造成基期偏高，導致今年元月業績呈現年減，惟仍看好本季營運將逐月升溫，預期第2季營收年增率可望重返雙位數百分比，下半年亦有機會維持類似成長節奏，全年呈「倒吃甘蔗」走勢。

聚陽表示，本季出貨量年減幅估落在3%至5%，主因去年同期並無關稅干擾、基期偏高；同時，去年同期因前年底訂單遞延至元月出貨，使今年首季營收表現相對受壓。

不過，受惠產品組合優化，尤其世界盃與運動盤比重提升，使以美元計價的平均單價（ASP）較去年同期提高逾1%。整體而言，公司預期2月營收將優於元月，3月在世足相關訂單出貨帶動下，表現亦可望再優於2月。

運動盤仍為聚陽今年成長主軸，公司估本季運動盤占比約53%至54%，較去年同期小幅提升，預期3月受世界盃商品放量帶動，單月運動盤比重有望接近六成，在世足賽訂單持續出貨下，有助支撐第2季營收年增回到雙位數水準。

聚陽透露，前三大主力客戶需求回溫明顯，預期第2季均能恢復正成長，帶動成長動能呈現「全面性」回升。

產能布局方面，聚陽強調，印尼將是今年上半年擴產主力，目前當地員工約1.2萬至1.3萬人，將依訂單結構與技術需求調整，呈逐步增加趨勢。