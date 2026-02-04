八貫元月業績 同期最佳

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

機能性布料業者八貫（1342）昨（3）日公告元月合併營收3.01億元，為歷年最旺的元月，年增18.22％。八貫表示，戶外產品需求強勁，上半年產能接近滿載，本季營收可望超車去年第4季。

八貫表示，戶外產品需求持續大增，醫療、航太、軍工等亦有穩定營收挹注，成為主要成長動能。戶外產品客戶持續加大需求，出貨成長，推升元月戶外產品業績月增3.42％，年增42.67％；加上醫療、航太救生穩健貢獻營收，更有軍工標案訂單挹注，帶動業績持續向上。

八貫指出，各產品線中，戶外類產品因新品項於年初開始鋪貨，外加歐美消費市場需求回溫，帶動客戶出貨放大，上半年產能幾乎全滿，元月營收維持3億元高檔，本季營收表現可望突破去年第4季水準。

八貫表示，隨著美國關稅已逐漸撥雲見日，戶外產品消費市場需求已漸明朗。此外，航太救生的訂單持續增加，加上醫療需求穩定提升，亦對營收帶來一定貢獻，帶動公司相關業務呈現正向成長動能。

展望未來，八貫指出，今年營運重點，將致力維持營收成長，同時追求提升獲利。八貫去年前三季稅後純益3.16億元，年減15.9%，每股純益4.02元。

在技術升級及產品線拓展部分，將聚焦噴印技術提升與新增應用，隨著相關技術的逐步成熟與市場需求的增加，公司將持續投入研發與製程優化，並積極將噴印技術應用於多元產品領域。

營收 航太

八貫元月業績 同期最佳

