中砂2027年營收拚百億

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，董事長林伯全在公司尾牙上，喊出年度營收規模很快就要邁向百億元的目標，同時還透露未來兩大投資，包括正在為興建再生晶圓新廠尋覓適合的土地，並要為之後鑽石碟產能進一步擴大而更新廠房。法人預期，中砂2027年可望首度叩關年營收百億元大關。

林伯全表示，中砂的客戶在智慧製造、高階晶片製造，以及自動化等領域都有長足進展，帶動業績持續成長，去年業績已突破80億元大關，這絕對不是偶然，而是所有同仁在崗位上兢兢業業、堅持品質，加上對市場與客戶需求了解等相互配合，才有這樣的成果。

另外，去年中砂也將日本MKS及泰國MGT納入旗下， 把營運觸角延伸到東北亞及東南亞。

展望2026年，林伯全強調，一定要更上一層樓，朝向年營收規模很快達百億元的目標邁進。

中砂今年旗下鑽石碟、再生晶圓等產品正持續擴產，法人看好在新產能開出帶動下，今年業績增幅可望上修為15％至20％，全年營收可達90多億元，連三年改寫新猷。

中砂目前有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，林伯全指出，今年的業績主要成長動能應來自於鑽石碟與晶圓再生業務，其中，鑽石碟的成長力道可能最強。

中砂鑽石碟業務正進行擴產，去年底鑽石碟月產能已達5萬顆，預計今年月產能將擴至6萬顆。該公司既有廠區面積的鑽石碟月產能最多可擴至10萬顆，由於客戶需求持續強勁，預計幾年後可能就不敷使用，因此也正在規畫要更新廠房，以滿足產能持續擴大的需求。

中砂晶圓再生業務也正在擴產，既有12吋再生晶圓月產能已達33萬片，並持續滿載，原本規劃今年第3季月產能會增至40萬片，但正加緊趕工，希望提前於第2季末就能開出，以因應客戶端迫切的需求。

