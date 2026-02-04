亞諾法開發疫苗 添利器
亞諾法（4133）昨（3）日表示，針對新興的立百病毒（Nipah virus），該公司已建構成熟且完善的RNA技術平台，涵蓋序列設計、製程開發與製造放量等關鍵環節，並可將此一平台量能實際應用於立百病毒等高風險病原的疫苗相關研發。
亞諾法表示，相較於傳統疫苗產製技術，RNA技術平台具備設計迅速、調整彈性佳與製程標準化等優勢，特別適用於需即時應變的新興病毒。
立百病毒近期於印度再出現快速擴散與群聚感染案例，擁有高達40~75%的高致死率。
在生產製造端，亞諾法指出，該公司生技具備成熟的RNA合成與純化技術能力，並同步提供RNA生產所需的關鍵試劑；搭配自主開發的RNAutomation mRNA自動化合成與純化設備，可實現mRNA標準化與自動化製造，提升製程再現性與產能彈性。
