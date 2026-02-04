宇隆衝三領域 動能強勁

車用零組件大廠宇隆（2233）總經理蔡銘東昨（3）日表示，今年宇隆在汽車、自行車、UQD（水冷快接頭）全面看好，三大動能挹注下，不只彌補醫療器材衰退部分，全年營收並可望有雙位數成長。

宇隆科技昨日舉辦 TUF-X概念型人形機器人發表會，由董事長劉俊昌與總經理蔡銘東率領經營團隊，攜手產業夥伴與貴賓，共同展示自有品牌TUF ONE 諧波減速機在人形機器人關節系統中的實際應用，宣示公司切入人形機器人與智慧製造供應鏈。看好減速機成長潛力，宇隆舉辦人型機器人發表會可望帶動業績。

宇隆展示TUF-X從頸部、肩部、手臂至手指等關節，皆實際搭載宇隆自製減速機，完整呈現人形機器人由主幹到末端的動力與傳動配置，讓外界能直觀理解減速機在機器人關節中的關鍵角色。

除了人型機器人的新業務之外，蔡銘東指出，宇隆去年車用訂單仍持續增長，去年車用占比上看八成，今年車廠客戶訂單成長、增加釋單下，車用訂單成長還蠻「迅猛」，過年期間必須加班因應，而自行車隨著客戶去庫存告一段落，今年訂單動能也較去年回升，由於公司主力的中高階車款訂單來的又快又急，過年同樣必須縮減休假天數因應。