聚陽營收／元月28億元、年減近二成 第2季可望重返雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）3日公布元月營收28.28億元，年減19.2%、月減11.7%。公司指出，去年同期因年底訂單遞延造成基期偏高，使今年1月較去年同期下滑，但本季營運走勢仍將逐月升溫，預期第2季營收年增可望重返雙位數，下半年亦有機會維持類似成長節奏，全年呈「倒吃甘蔗」走勢。

聚陽表示，第1季出貨量年減幅估落在3%至5%，主因去年同期並無關稅干擾、基期偏高；同時，去年同期因前年底訂單遞延至元月出貨，使今年首季營收表現相對受壓。不過，受惠產品組合優化，尤其世界盃與運動盤比重提升，使以美元計價的平均單價（ASP）較去年同期提高逾1%。整體而言，公司預期2月營收將優於1月，3月在世足相關訂單出貨帶動下，表現亦可望再優於2月。

運動盤仍為今年成長主軸。聚陽估第1季運動盤占比約53%至54%，較去年同期小幅提升，並預期3月受世界盃商品放量帶動，單月運動盤比重有望接近六成，在世足賽訂單持續出貨下，有助支撐第2季營收年增回到雙位數水準。公司並透露，前三大主力客戶需求回溫明顯，預期第2季均能恢復正成長，帶動成長動能呈現「全面性」回升。

在產能布局方面，聚陽產能重心持續由越南轉向印尼，調整速度快於原先規畫。公司指出，去年上半年印能和越南產能還相當各約四成，但年底印尼產能占比已達42%至43%，越南則下滑至約37%，越南部分老舊產線已策略性淘汰。

聚陽強調，印尼將是今年上半年擴產主力，目前當地員工約1.2萬至1.3萬人，將依訂單結構與技術需求調整，呈逐步增加趨勢；孟加拉則為全年布局重心，擴線進度將視客戶下單狀況而定。

針對下半年展望，聚陽表示，全球變數仍多，包括美國政策調整與通膨壓力等，雖然客戶給出正面預期，但公司不敢太過樂觀，預計農曆年後對下半年的局勢將更明朗。

在需求端，聚陽指出，上班服與運動服為今年成長較明確的兩大品類，其中美國大型企業推動員工返辦公，帶動上班服出現結構性需求回補；運動服則是受惠世足賽帶動訂單增加。

聚陽 營收

