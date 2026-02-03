榮田自結去年12月賺0.33億元 EPS 0.83元

榮田（7709）因有價證券達公布注意交易資訊標準，3日公布自結去年12月損益，單月稅後純益為0.33億元，年增136%，每股純益0.83元。展望今年，法人看好該公司有太空訂單落袋，加上新產能開出，今年營收挑戰年增五成以上。

法人表示，SpaceX正緊鑼密鼓籌備IPO，台廠供應鏈之一的榮田同受矚目。榮田主要生產大型立式車床、龍門車床及車銑複合加工機等產品，業務領域涵蓋航太、國防、能源（風電、氫能）及自動化產線等。

據了解，榮田最初是透過美國客戶介紹，打入SpaceX的設備加工供應鏈，提供立式車床服務，主要用於加工SpaceX火箭猛禽引擎的圓錐形噴射頭等關鍵零組件，目前持續供貨中。

法人指出，榮田專精立式車床，以高精度的「以車代磨」技術，製造出比同業價格高出三至四倍的設備。針對航太噴射引擎葉片或噴嘴的鎳基合金高硬度金屬材料，擁有專利的加工技術，且加工盤直徑可達3米半，可加工更大型零組件，是獲得SpaceX青睞的關鍵。

業界透露，榮田的航太客戶除了SpaceX之外，還包括賽峰（Safran）、奇異（GE）、英國WEIR等國際大廠。