塑化要復甦了？ 泛用樹脂調漲、成本下降 台塑股價走揚

美國總統川普表示華盛頓正在和伊朗對話，布蘭特原油期貨周一大跌逾4%，不過油價偏多格局仍未改變，五大泛用樹脂近一周行情普遍走揚，包括聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS各有每公噸10至50美元漲價，同時石化基本原料乙烯現貨價格近三周累計跌了每公噸45美元，跌幅6%，在產品漲價、成本下降挹注下，台塑（1301）利差有望好轉。3日台塑盤中上漲逾2%，台化（1326）上漲逾1%。

川普表示華盛頓正在和伊朗對話，地緣政治風險溢價消退，國際油價周一大幅下跌，截至紐約收盤，WTI大跌4.7%，結算價為每桶62.14美元；布蘭特原油4月期貨大跌4.4%，收於每桶66.30美元。

Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示，市場先前所擔心的短期供應干擾沒有出現，市場重新校準，油價因而回吐一部分風險溢價。

不過油價整體偏多格局仍未改變，泛用樹脂各項原料報價上漲，聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS各有每公噸10至50美元漲價。

業者認為，泛用樹脂市場在開春之後，將步入第2季的需求旺季，同時也是上游輕裂廠業的歲修密集期，未來若下游用戶買氣能延續增溫，供需變化下，有望進一步拉抬原料行情。

而最大宗石化基本原料乙烯現貨價格卻與油價呈現背離情形，近三周累計跌了每公噸45美元，跌幅6% 。因受到美國和中東生產廠為搶市占率，頻頻把料源運到亞洲銷售影響。台塑化（6505）和中油恐調降對下游供料價格，但有助下游台塑、台聚（1304）等泛用樹脂生產廠利差好轉。

一來一往之下，台塑生產成本降低，泛用樹脂行情走高，有助營運表現。台塑今上漲1.46%，收44.95元。