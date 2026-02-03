快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

塑化要復甦了？ 泛用樹脂調漲、成本下降 台塑股價走揚

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

美國總統川普表示華盛頓正在和伊朗對話，布蘭特原油期貨周一大跌逾4%，不過油價偏多格局仍未改變，五大泛用樹脂近一周行情普遍走揚，包括聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS各有每公噸10至50美元漲價，同時石化基本原料乙烯現貨價格近三周累計跌了每公噸45美元，跌幅6%，在產品漲價、成本下降挹注下，台塑（1301）利差有望好轉。3日台塑盤中上漲逾2%，台化（1326）上漲逾1%。

川普表示華盛頓正在和伊朗對話，地緣政治風險溢價消退，國際油價周一大幅下跌，截至紐約收盤，WTI大跌4.7%，結算價為每桶62.14美元；布蘭特原油4月期貨大跌4.4%，收於每桶66.30美元。

Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示，市場先前所擔心的短期供應干擾沒有出現，市場重新校準，油價因而回吐一部分風險溢價。

不過油價整體偏多格局仍未改變，泛用樹脂各項原料報價上漲，聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS各有每公噸10至50美元漲價。

業者認為，泛用樹脂市場在開春之後，將步入第2季的需求旺季，同時也是上游輕裂廠業的歲修密集期，未來若下游用戶買氣能延續增溫，供需變化下，有望進一步拉抬原料行情。

而最大宗石化基本原料乙烯現貨價格卻與油價呈現背離情形，近三周累計跌了每公噸45美元，跌幅6% 。因受到美國和中東生產廠為搶市占率，頻頻把料源運到亞洲銷售影響。台塑化（6505）和中油恐調降對下游供料價格，但有助下游台塑、台聚（1304）等泛用樹脂生產廠利差好轉。

一來一往之下，台塑生產成本降低，泛用樹脂行情走高，有助營運表現。台塑今上漲1.46%，收44.95元。

乙烯 台塑化

延伸閱讀

金銀收復部分失地今早轉而反彈 油價大跌後回穩

乙烯跌價 台塑、台聚有利

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

相關新聞

AI資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

晶碩1月營收年跳增31%

晶碩（6491）昨（2）日公告元月營收6.6億元，年增31.38%，創同期新高，亦創下近三個月營收新高。晶碩表示，元月營...

材料2026年產能 八成敲定

醋酸纖維絲束製造商材料*-KY（4763）表示，今年八成大客戶合約已談妥，除持續擴大主要產品絲束在全球市占，今年也將布局...

毛寶、花仙子獲利向上

家用清潔代表業者毛寶（1732）、花仙子產品需求穩定，去前三季獲利成長均創佳績，近年更加速海外布局，業績穩中求進。

券商活絡權證交易 有獎

臺灣證券交易所為表揚權證發行人及證券經紀商對權證市場發展的貢獻及努力，舉辦「2025年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活...

三陽增持五鼎股權

指標車廠三陽（2206）昨（2）日公告，再取得五鼎生物9,091張股票，累計三陽持有五鼎股權達到16.46%，為五鼎公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。