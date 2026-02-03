八貫營收／元月3.01億元，年增18.22％ 寫同期新高

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

八貫（1342）3日公告2026年1月合併營收3.01億元，年增18.22％，創單月歷史次高、歷史同期新高。戶外產品需求強勁，上半年產能接近滿載，首季營收可望超車去年第4季。

八貫表示，戶外產品需求持續大增，其餘醫療、航太、軍工亦有穩定營收挹注，成為主要成長動能。戶外產品客戶持續加大需求，出貨成長，推升戶外產品業績月增3.42％、年增42.67％；加上醫療、航太救生穩健貢獻，軍工標案訂單，均挹注成長。

八貫指出，各產品線中，戶外類產品因新品項於年初開始鋪貨，外加歐美消費市場需求回溫，帶動客戶出貨放大，上半年產能幾乎全滿，繳出1月營收維持3億元高檔，第一季營收表現可望突破去年第四季高檔水準。

八貫表示，隨著美國關稅已逐漸撥雲見日，八貫戶外產品消費市場需求已漸明朗。此外航太救生的訂單持續增加，加上醫療需求穩定提升，亦對營收帶來一定貢獻，帶動公司相關業務呈現正向成長動能。

展望未來，八貫指出，今年營運重點，將致力維持營收成長態勢，同時追求獲利提升。

營收 航太

