久舜營造3日掛牌、盤中漲逾13% AI商機卡位廠辦需求潮

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

久舜營造（5547）3日以承銷價20.4元正式上櫃掛牌交易，盤中一度漲幅逾13%、最高一度來到23.4元。

久舜董事長林世貞表示，全球算力戰持續升溫，台灣成為伺服器、晶片與關鍵零組件供應鏈核心，相關廠房、研發中心與總部辦公需求同步升高。久舜過去已累積許多科技廠與企業總部工程實績，在高規格廠辦與商辦工程上具備經驗與口碑。

林世貞指出，隨著中科、南科及高雄地區半導體與電子大廠投資加碼，產業聚落商機正從北台灣往中南部外溢，廠辦、研發大樓與周邊支援產業建設將持續釋出標案。

為了跟上這波產業南移與群聚趨勢，林世貞指出，久舜已成立台中及高雄分公司，規劃積極爭取中南部住宅案、廠房與廠辦工程，同步尋求與標竿科技企業建立長期合作關係。對營造商來說，這不只是區域版圖擴張，也是營收結構從單一北部住宅市場，轉向全國多核心需求的關鍵一步。

支撐上述商業模式與市場布局的，是久舜在BIM（建築資訊模型）與智慧工地上的深耕。

林世貞表示，隨著大型開發案與企業總部興建，愈來愈多業主在招標時，將3D 建築資訊模型整合能力、全生命周期管理經驗列為評選重要指標。而久舜早期導入BIM建築資訊模型，並自行開發自動化檢核程式、結合平板設備，讓設計、機電與施工界面可以在開工前就完整協調，大幅減少變更設計與工地返工。

在現場管理端，久舜布建人臉辨識進出管制、巡檢系統 APP、環境監測、無人機巡檢及安衛大數據BI分析，搭配泥作噴漿、預鑄構件、鋁模板、整體衛浴等省工工法，不僅因應缺工與成本上漲，更讓工地管理從傳統「靠人盯」進化為「靠數據管」，這種制度化、科技化的工地管理能力，也逐漸成為公司對外爭取案件時的品牌標籤。

在市場普遍關注都更、危老與AI產業擴產之際，久舜正從傳統營造包工業者，轉型為兼具開發思維與全案管理能力的「城市更新整合者」，商業模式從B2B承攬，明確走向面對地主與住戶的B2C委建服務；除了在都更與危老領域，久舜提供「委託及建築」一條龍服務，具有領先優勢外，AI與半導體擴產也為久舜打開另一條成長曲線。

整體而言，久舜前端以B2C委建與全案管理建立與地主、社區的直接連結，中端緊抓 AI 與半導體擴產所帶來的廠房、廠辦與商辦需求，後端則用BIM與智慧工地把效率、品質與風險管控做到位。

法人表示，在都更危老、產業聚落與技術門檻同步抬升的環境下，久舜後續營運動能樂觀。

