玻纖布再攻一波？ 台玻處置中大漲 南亞守住月線關卡

台股3日一度大漲超過600點，開盤半小時後賣壓出籠，指數壓回剩上漲逾300點，記憶體族群出現大怒神走勢，由紅翻黑，不過前幾天已率先回檔的玻纖布族群，今反彈上漲，台玻（1802）盤中大漲約8%，富喬（1815）漲逾6%，南亞（1303）上漲超過4%。

台股挑戰收復十日線，而記憶體族群出現獲利賣壓，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）都翻黑，玻纖布族群則都上漲，台玻、建榮（5340）、富喬盤中都上漲超過半根停板，南亞則在昨日摜破月線後，今日立刻重新站回月線，上漲逾4%。

玻纖布是晶片基板與印刷電路板的核心材料，最先進的低熱膨脹係數玻纖布（Low CTE）由日本日東紡獨家供應。這類材料位於晶片基板深層，直接影響高速傳輸與穩定性，AI伺服器與高效運算晶片需求暴增後，業者加入搶料行列，供應迅速吃緊。

台玻生產成品低介電玻纖布（Low DK）、特殊規格的低膨脹係數（Low CTE）玻纖布，台玻表示，Low CTE已通過認證，目前電子級玻纖布供不應求，預計投入22.5億元，將高階玻纖布產線從4條增至12條，2026年產能將翻倍。

法人指出，台玻2027年前訂單滿載，預期隨新產能陸續開出，高階玻纖布供貨可望年增40~50%，市占目標40%、至少維持第二名位置。

南亞產品涵蓋環氧樹脂、玻纖布、銅箔與銅箔基板，其中M7已量產，M8、M9正陸續推進；高階銅箔HVLP3亦進入出貨階段。玻纖布部分，南亞於1月18日指出，有關特殊玻纖布的協助織造，經與日東紡多次交流、測試，近期正式投產，除了雙方議定的目標外，未來將視市場需求，不排除增加產量。