世界先進財報／去年 EPS 4.3元 超額配4.5元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）3日盤後召開法說會公布展望，盤前先公布財報，去年每股稅後純益EPS為4.3元，同時董事會拍板超額配4.5元。

展望未來，法人預估世界先進今年首季出貨可望持平至小幅季減少，均價並預估持平。長約仍將持續挹注營運表現。

世界先進2025年累計營收485.91億元，年增10.3%，歸屬母公司淨利約79.08億元，年增12.22%，每股純益4.3元。

配息方面，世界先進公告，董事會拍板超額配4.5元。並說明嗣後如因公司買回庫藏股、庫藏股轉讓與員工或註銷、員工認股權憑證行使、限制員工權利新股之發行與註銷、或海外轉換公司債之普通股轉換，致影響流通在外股份總數時，授權董事長依決議之普通股現金股利總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整配息比率。

世界先進 董事長

延伸閱讀

相關新聞

AI資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

晶碩1月營收年跳增31%

晶碩（6491）昨（2）日公告元月營收6.6億元，年增31.38%，創同期新高，亦創下近三個月營收新高。晶碩表示，元月營...

材料2026年產能 八成敲定

醋酸纖維絲束製造商材料*-KY（4763）表示，今年八成大客戶合約已談妥，除持續擴大主要產品絲束在全球市占，今年也將布局...

毛寶、花仙子獲利向上

家用清潔代表業者毛寶（1732）、花仙子產品需求穩定，去前三季獲利成長均創佳績，近年更加速海外布局，業績穩中求進。

券商活絡權證交易 有獎

臺灣證券交易所為表揚權證發行人及證券經紀商對權證市場發展的貢獻及努力，舉辦「2025年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活...

三陽增持五鼎股權

指標車廠三陽（2206）昨（2）日公告，再取得五鼎生物9,091張股票，累計三陽持有五鼎股權達到16.46%，為五鼎公司...

