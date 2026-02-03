中鋼3月盤價上漲 法人：對後市展望暫維持中立

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）公布3月盤價，六大主要鋼品每公噸價格均上漲新台幣500元，符合預期；法人機構表示，目前鐵礦砂價格維持在每噸105美元上下整理，但冶金煤價格持續上漲，仍對煉鋼原料成本帶來上漲壓力，因此，對中鋼營運後市暫維持中立看法。

法人機構表示，由於中國主要鋼廠調漲盤價，且冶金煤價格上漲，帶動中鋼3月盤價持續上漲，而從國際原料價格來看，鐵礦砂價格維持在每噸105美元上下整理，但冶金煤價格持續上漲，仍對煉鋼原料成本帶來上漲壓力。此外，中國宣布2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，市場預期對中國大量出口的情況可能產生抑制作用，但目前觀察1月中國的主要鋼企鋼鐵產量較去年同期略減，但鋼材庫存維持年成長格局，鋼鐵出口管制的後續影響仍待觀察。

此外，美國自今年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅的上升雖可以保護美國本土的鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價的上揚，有利於部份以美國市場為主的業者，因此，對中鋼營運暫維持中立評價。

