志聖14.8億買廠擴產 股價大漲收復5日線及月線

志聖（2467）公告投入14.8億元購買3,000坪廠房，提前布局未來新專案的量產需求，3日股價跳空以248.5元開出，一度拉升至264元，收復5日線及月線， 盤中漲幅逾8%。

志聖表示，目前志聖台中廠區與均豪中科廠的生產量能，雖足以對應現有市場產能需求， 但在AI 帶動先進封裝技術快速迭代的情況下，客戶對新製程設備案件的需求隨著多樣化，既有台中廠區的空間已不足以承載未來兩年後的創新動能。

志聖指出，因應未來半導體營收突破百億的戰略目標，不干擾現有產能運作，且為新一代開發專案、新製程設備提供充足的驗證空間，提前布局未來新專案的量產的需求，決定購置新據點。

台股3日開高大漲，志聖也跳空開高，股價一度拉升至264元，盤中漲幅逾8%。