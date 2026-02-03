志聖14.8億買廠擴產 股價大漲收復5日線及月線
志聖（2467）公告投入14.8億元購買3,000坪廠房，提前布局未來新專案的量產需求，3日股價跳空以248.5元開出，一度拉升至264元，收復5日線及月線， 盤中漲幅逾8%。
志聖表示，目前志聖台中廠區與均豪中科廠的生產量能，雖足以對應現有市場產能需求， 但在AI 帶動先進封裝技術快速迭代的情況下，客戶對新製程設備案件的需求隨著多樣化，既有台中廠區的空間已不足以承載未來兩年後的創新動能。
志聖指出，因應未來半導體營收突破百億的戰略目標，不干擾現有產能運作，且為新一代開發專案、新製程設備提供充足的驗證空間，提前布局未來新專案的量產的需求，決定購置新據點。
台股3日開高大漲，志聖也跳空開高，股價一度拉升至264元，盤中漲幅逾8%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言