巨大擴大移工補貼方案

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

自行車指標大廠巨大（9921）昨（2）日表示，為進一步強化移工權益保障並完善零招聘費政策（Zero Recruitment Fee Policy），巨大集團近期啟動第三階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在 WRO生效日（2025年9月24日）前兩年內離職之符合資格移工。

巨大表示，此回溯方案之追溯範圍超出一般國際實務標準（如部分符合RBA指引之作法通常採約六個月追溯期），且與CBP過往WRO案件之追溯範圍一致，展現巨大集團深化零招聘費政策與補救機制的決心。

巨大集團自2025年起，即分階段推進零招聘費政策落實與制度建構。第一階段： 自2025年1月1日起，針對新進移工落實零招聘費原則。 第二階段： 於2025年10月中旬擴大適用至所有現職移工，並完成相關費用返還。第三階段： 近期進一步擴大至兩年內離職移工，持續完善補償與補救機制。

巨大集團已於官網正式公布第三階段補償方案，亦將透過多元管道公告與聯繫，包括泰國與越南當地仲介公司、台商協會、就業服務中心及在地媒體等，確保符合資格者可順利取得資訊並提出申請，以提升資訊可及性並確保補償機制有效落實。

同時，巨大集團各項改善行動計畫（Corrective Action Plan, CAP）亦持續推進中，相關作業正配合第三方獨立稽核機構之驗證程序進行，以確保制度符合國際規範並回應主管機關期待。巨大集團重申，將秉持誠信、透明與實際行動，持續配合CBP審查程序，推動改善措施落實，並持續推進儘速撤銷WRO之目標。

巨大 移工 離職

