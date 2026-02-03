乙烯跌價 台塑、台聚有利

在美國、中東料源湧入亞洲下，最大宗石化基本原料乙烯現貨價格節節下滑，近三周累計跌了每公噸45美元，跌幅6% 。兩大供應商台塑化（6505）和中油恐調降對下游供料價格，但有助下游台塑（1301）、台聚等泛用樹脂生產廠利差好轉。

市場人士指出，觀察近期原油期貨行情變化，在美國加大對伊朗壓力，將對運輸伊朗石油的船隻實施更多制裁，並宣布採取攻擊行動，激勵油價漲勢。

以上周五（1月30日）為例，原油期貨在近六個月高點盤整，紐約NYMEX-3月輕質原油期貨收於每桶65.21美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨收於每桶70.69美元。不過，最大宗石化基本原料乙烯現貨價卻與油價呈現背離情形，受到美國和中東生產廠為搶市占率近期頻頻把料源運到亞洲銷售影響，出現報價持續下探情況。

觀察乙烯走勢，近期已連續走跌三周，由每公噸745美元下挫至目前的每公噸700美元，跌價45美元，累計跌幅6%。國內兩大原料供應商台塑化和中油預計將調降對下游的供料價格。

但反觀油價上攻激勵泛用樹脂下游加工業買氣增溫，帶動各項原料報價走堅，有助台塑等生產廠利差好轉。以做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）來看，上周各有每公噸50美元、20美元漲價。另建材用料聚氯乙烯（PVC）同步上漲每公噸10美元。在聚乙烯（PE）三大品項方面，使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）和農業用膜原料線性低密度聚乙烯（LLDPE）漲價每公噸10美元；塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）則上漲每公噸30美元。