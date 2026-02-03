AI資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長一成。

東元說明，去年電力能源事業群營收成長動能主要以離岸風電和台電強韌電網計畫為主。展望2026年，因應客戶需求提高，預期資料中心相關營收占比將有顯著成長。

法人看好，2026年邁入資料中心建置元年，東元營收受惠電力需求與AIDC工程案大增而優於去年，看好東元今年在台灣與馬來西亞資料中心訂單可望達百億元，包含設備與工程施作並採模組化設計，估奪單後12個月即可完工，成為推升業績的主引擎。

法人推估，東元今年大馬達占機電事業群比重將達50%，單項產品成長幅度上看兩成，帶動機電業務全年營收上揚。儘管產品需負擔部分關稅，但透過設計優化與供應鏈調整，獲利結構有望維持穩健。

據悉，智慧能源工程是東元目前成長幅度最大的業務，占比約24%。東元憑藉模組化建置能力，能縮短施工時間約30%，在缺工環境下具備競爭優勢，有助於後續爭取更多案場，預期將帶動智慧能源業務今年營收年增率挑戰五成。

業界表示，東元與鴻海策略聯盟，針對機電工程、冷卻系統及變壓器等項目進行整合。針對美國推動的AI大基建「星際之門」（Stargate）等商機，積極提升設備自製率至40%。預期相關合作進度在下半年將趨明顯，長期有望承攬統包金額約20%機電與光纖作業，涵蓋乾式變壓器、PCS儲能及冰水主機等自有產品。