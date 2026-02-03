三陽增持五鼎股權
指標車廠三陽（2206）昨（2）日公告，再取得五鼎生物9,091張股票，累計三陽持有五鼎股權達到16.46%，為五鼎公司最大單一股東，這是三陽繼農林之後多角化經營策略的另一個重要投資標的。
根據三陽公告，該公司近期以32.97元的平均價格，總計2億9,970萬元取得五鼎9,091張股票，截至目前三陽總計持有五鼎公司 16,447張，投入5億4,871萬元，持股比例達 16.46%。
三陽在2024年底時董事會決議以2.9億元再取得五鼎公司8,694張股票，在此之前三陽已持有五鼎7,356張股票，持股比7.36％。當時三陽估以平均每股33.39元，共2.9億元取得五鼎持股權。原本三陽已持有7,356張，持股比例為7.36%，總計持股超過15%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言