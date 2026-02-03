快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

晶碩1月營收年跳增31%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）昨（2）日公告元月營收6.6億元，年增31.38%，創同期新高，亦創下近三個月營收新高。晶碩表示，元月營收成長主要由日本市場需求帶動，稼動率滿載，優於去年表現。

市場看好，晶碩首季營運淡季不淡，較去年同期可望有雙位數成長，獲利動能也同步看增，為新年度營運取得不錯的開局。

晶碩說明，元月營收成長主要來自市場結構的變化。過去中國大陸營收占比高，雙11、雙12檔期過後下單通常明顯回落，使首季表現易受季節性干擾；但日本市場淡旺季差距小，公司近年持續強化日本布局，使日本營收比重已升至六成以上，而中國市場比重則降至兩成以下。隨市場組成的改變，營收波動性亦較以往明顯降低，也因此元月營收能首次站上6字頭。

展望今年，晶碩先前在法說會上表示，日本仍是帶動整體成長的主要市場，不論矽水膠或水膠產品皆維持穩健需求，預期全年將延續雙位數成長動能。相較之下，中國市場受同業內捲與價格競爭影響，去年營收占比已降至20%以下，2026年預估仍將維持在15%至20%的水準。歐洲方面，2025年營收可望成長約15%至20%，並在矽水膠產品逐步放量後，2026年仍具雙位數成長空間。

在產品規劃方面，晶碩的日本市場矽水膠日拋透片自去年第2季起已開始放量，高階散光、多焦等產品也陸續出貨；矽水膠彩片規劃於2026年上市。歐洲市場方面，高階光學產品預計2026年下半年出貨；大陸市場則以2026年下半年取得上市許可為目標。

晶碩日前已公告去年財報，全年營收70.39億元、年增3.26%，改寫歷史新高；受中國大陸市場競爭與匯率影響，營業利益18.07億元、年減13.4%，全年毛利率52%，較2024年下滑4個百分點，稅後純益16.28億元、年減11.1%。每股純益20.87元，連續四年賺兩個股本。

晶碩董事會並同步通過去年股利分派案，每股預計配息10元，配發率達47.9%。

市場 營收 晶碩

延伸閱讀

外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

澎湖國際海上花火節拓展國際市場 500名日客到訪

日本眾議院選舉結果難料 分析人士曝5大變數一次看

日本南鳥島深海試掘成功 地球號回收大量含稀土泥

相關新聞

AI資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

晶碩1月營收年跳增31%

晶碩（6491）昨（2）日公告元月營收6.6億元，年增31.38%，創同期新高，亦創下近三個月營收新高。晶碩表示，元月營...

材料2026年產能 八成敲定

醋酸纖維絲束製造商材料*-KY（4763）表示，今年八成大客戶合約已談妥，除持續擴大主要產品絲束在全球市占，今年也將布局...

毛寶、花仙子獲利向上

家用清潔代表業者毛寶（1732）、花仙子產品需求穩定，去前三季獲利成長均創佳績，近年更加速海外布局，業績穩中求進。

券商活絡權證交易 有獎

臺灣證券交易所為表揚權證發行人及證券經紀商對權證市場發展的貢獻及努力，舉辦「2025年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活...

三陽增持五鼎股權

指標車廠三陽（2206）昨（2）日公告，再取得五鼎生物9,091張股票，累計三陽持有五鼎股權達到16.46%，為五鼎公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。