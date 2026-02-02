「金控股王」盤後鉅額驚見300張漲停價 仙人指路問鼎百元大關？

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
「金控股王」富邦金（2881）盤後鉅額驚見300張落在99.9元的配對成交，僅差0.1元直奔百元大關。圖／富邦金控提供
「金控股王」富邦金（2881）盤後鉅額驚見300張落在99.9元的配對成交，僅差0.1元直奔百元大關。圖／富邦金控提供

台股2月開局崩跌439點回測月線之際，「金控股王富邦金（2881）盤後鉅額驚見300張落在99.9元的配對成交，僅差0.1元直奔百元大關，雖不是鉅額交易最高價，但是2日現貨的漲停價格。富邦金今天股價表現也相對抗跌，僅小跌0.44％收90.5元。

據統計，富邦金歷史上盤後鉅額交易最高價為2025年12月31日出現的108元，2026年以來在1月9日也出現過歷史第二高價的106.5元；今日的99.9元則是盤後鉅額的第9高紀錄。不過，已經超越現貨98.8元的歷史最高價。

法人表示，觀察富邦金股價，近期持續走跌，1月以來下跌逾5.41％，近兩日跌破半年線91.24元位置後有低接買盤進場，使2日K棒留長下影線，搭配盤後鉅額配對交易出現漲停價，是否意味著多頭部隊開始回補，值得持續觀察。

