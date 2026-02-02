台股一片慘綠、鋼鐵股成唯一點紅 中鋼領軍上漲

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中鋼（2002）上漲逾2%，創下波段新高。（本報系資料庫）

台股盤中一度重挫超過600點，回測月線大關，台積電（2330）下跌逾1%，一度觸及1,745元；台達電（2308）重挫逾4%，記憶體指標南亞科（2408）盤中更跌停鎖死，跌破300元。塑化股也一片黑壓壓，台化（1326）、台塑（1301）、南亞（1303）都重跌超過6%，各類股中僅鋼鐵股守住漲勢，中鴻（2014）、海光（2038）盤中漲幅逾3%，中鋼（2002）上漲逾2%，創下波段新高。

台股在上周四盤中創下32,996.03點歷史新高及創下9,307.9億天量後，賣壓浮現，累計至今日已連續三根黑K，且短短兩天回測月線，台積電一度下跌至1,745元，跌幅不算大，下跌逾1%，其他權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電等也都下跌。

各類股中僅鋼鐵股獨強，中鴻、海光、中鋼股價都再向上墊高，並在五日線之上，表現比多數個股強勁。鋼鐵股受惠五大利多，因中國鋼鐵出口改採許可制上路、原物料報價走揚，台美對等關稅調降至15%，加上中鋼去年12月獲利改善，盤價調漲，且股價淨值比仍相對偏低，都帶動漲勢。

法人表示，儘管中鋼去年全年仍稅前虧損約46億元，為四階擴建至今40餘年來首見，但12月單月止血意義重大，證明最壞時期可能已過，今年第1季甚至第2季有機會延續基本面改善趨勢。

法人指出，大陸粗鋼產量在2025年進一步下降至七年低點，顯示大陸加強控制產能過剩現象；隨著印度、越南等亞洲新興市場需求快速上升，鋼鐵全球供需格局逐漸平衡。

不銹鋼部分，老牌不銹鋼上游廠唐榮（2035）董事長趙健在強調，去年度過最艱難的時刻，隨著台美關稅定案及鎳原料價格墊高，唐榮最快今年3月將可虧轉盈。

趙健在指出，今年來國際鎳價因印尼礦權配額縮減大幅反彈，加上台美關稅協議敲定對等關稅為15%，貿易不確定因素降低，國內不銹鋼市場已出現報復性補庫存需求。

