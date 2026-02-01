豐興鋼筋2日可望開漲盤

時序接近農曆新年，鋼筋市場節前升溫，交易轉趨熱絡，部分鋼廠限量接單，直接導致今（2）日豐興（2015）鋼筋價格上漲的機會大增，樂觀者甚至認為每公噸有漲500元空間，鋼市向好的量能維持。

上市鋼廠主管表示，從成本端觀察，目前國際廢鋼原料明顯走在上坡路，豐興前波廢鋼每公噸漲200元，貼近國際廢鋼走強的態勢。

上市鋼廠主管指出，原料走高、鋼市氣氛向好的背景下，市場對最新鋼筋盤價上調期望值大增，多數業者認為可能溫和小漲200元至300元，主因在於離春節太近，年前過節氛圍濃厚、交易結構鬆散不宜大漲。但樂觀者相信，若國際廢鋼續漲、鋼胚維持高位，鋼廠為反映成本、同時延續限接策略控量，盤價不排除大幅調高，以避免後續補漲壓力。

展望後市，由於本周將是農曆年前最後一次完整的交易機會，隨著中鋼持續調漲盤價，市場預期年後鋼價仍有上行空間，目前買盤釋出相當積極，若鋼廠能維持漲勢，不僅有助於去化庫存，更能為第1季營收奠定良好基礎。

業界人士表示，當前鋼筋市場正向發展，尤其是原料成本的墊高已為鋼市打下堅實底部，隨著行情墊高，在利差擴大與需求復甦雙重帶動下，農曆年前鋼筋行情如何收關，有望成為判定2026年上半年營建與基礎建設用鋼景氣冷熱的關鍵指標，加上目前土方之亂逐漸平息，春節後營建工地回到正軌。