兆聯實業在手訂單創高
兆聯實業（6944）在手訂單已逾234.6億元，續創新高，公司看好隨著美國、新加坡等海外業績成長挹注下，今年展望正向。
兆聯實業是高科技產業水資源系統統包工程服務領導廠，先前設立美國分公司之後，目前當地已有60名員工，加上台灣出差人員，已布局超過百人，並且還會隨客戶建廠工程再增加人力。
兆聯表示，由於先進封裝相較以往增加許多濕製程，對水處理的需求雖比晶圓廠少一點，但也有其七至八成的量。伴隨記憶體大廠在台灣及新加坡兩地大擴產，挹注兆聯實業在新加坡的營運日益上軌道，並產生規模效益。
兆聯實業並攜手喬越集團共同為AI伺服器提出「冷卻液過濾監控方案」，透過精準監控液冷系統中冷卻液的電導度、PH酸鹼值與濁度的變化，實現對液冷系統中冷卻液品質的全面監控，既能有效維持液冷系統潔淨度與穩定性，也提升散熱效率並延長系統壽命。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言