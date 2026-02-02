快訊

營運黑洞！高鐵苗栗、彰化、雲林3站 運量墊底

兆聯實業在手訂單創高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

兆聯實業（6944）在手訂單已逾234.6億元，續創新高，公司看好隨著美國、新加坡等海外業績成長挹注下，今年展望正向。

兆聯實業是高科技產業水資源系統統包工程服務領導廠，先前設立美國分公司之後，目前當地已有60名員工，加上台灣出差人員，已布局超過百人，並且還會隨客戶建廠工程再增加人力。

兆聯表示，由於先進封裝相較以往增加許多濕製程，對水處理的需求雖比晶圓廠少一點，但也有其七至八成的量。伴隨記憶體大廠在台灣及新加坡兩地大擴產，挹注兆聯實業在新加坡的營運日益上軌道，並產生規模效益。

兆聯實業並攜手喬越集團共同為AI伺服器提出「冷卻液過濾監控方案」，透過精準監控液冷系統中冷卻液的電導度、PH酸鹼值與濁度的變化，實現對液冷系統中冷卻液品質的全面監控，既能有效維持液冷系統潔淨度與穩定性，也提升散熱效率並延長系統壽命。

