隱形眼鏡需求旺，三雄同步擴產。晶碩（6491）、視陽、望隼因主要銷售市場需求持續增溫，稼動率維持高檔，為因應市場需求，紛紛啟動新一輪產能擴充計畫，其中，晶碩、望隼今年月產能皆計畫再增超過千萬片。

望隼延續日本及大陸市場強勁需求，整體產能滿載，訂單能見度仍在提升，公司將原規劃月產能新增500萬片產能，上修為1,200萬片，成為近年最大規模擴產計畫。望隼指出，日本與中國大陸訂單皆已超過現有產能，第一條新增產線將於3月啟動，之後採逐季擴線方式推進，且兩岸產能同步開出，擴產高峰預計落在第3季；同時，望隼於苗栗投資逾50億元建置企業營運總部及新廠，最快6月完工。

晶碩產能擴充則以主要生產矽水膠的大溪廠為主。公司表示，大溪廠去年底月產量達1,000萬片，今年至2026年上半年將提升至1,500萬片，年底前再提高至2,000萬片；大陸南通廠也規劃新增300萬片月產量，以支應當地市場需求。

晶碩越南廠也已在興建中，該廠共規劃四期廠區，目前興建中的一期廠房預計2027年完工、取證並生產，未來有機會取代大溪廠成為晶碩最大的生產基地。

視陽因應矽水膠彩片訂單需求強勁，透明片訂單也有增加，去年第4季已進行擴產，目前月產能由年初4,200萬片增至4,900萬片。

視陽預計今年在馬來西亞二廠持續增加產線，第3季每月將再新增300萬片彩片產能，預計擴產資本支出1.8億~2.4億元，月產能將來到5,200萬片。