台船「海鯤軍艦」順利執行淺水潛航測試 營運面跟著被看好

台船（2208）承造「海鯤軍艦」，日前完成「首次下潛」後，30日持續執行「淺水潛航測試」項目，順利完成各項預設目標，同時公布海鯤號下潛照片，全新進度粉碎外界質疑。法人看好2026年台船的多元化布局策略。

台船表示，依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

市場一直擔心台船潛艇「海鯤軍艦」製造遇逆風，「海鯤軍艦」依台船計畫進入各種測試，已經進入「淺水潛航測試」有信心加速完成交船；再加上台船2025年單第3季已經轉虧為盈，長期還有無人船新業務發展可期，2026年營運看俏。

法人分析，台船單第3季已經轉虧為盈，每股稅後純益0.05元，隨著2026年中航（2612）及萬海（2615）商船訂單開始交船，再加上無人船新業務今年會積極爭取訂單，兩大利多成推升未來營收、獲利成長新動能。

尤其，地緣政治紛擾不斷，未來科技巨頭軍備競賽已浮現全新商機，台灣國際政治處境特殊，在軍事裝備採購上，提高國防自主韌性、確保國家安全，掌握國防自製能力成為產業政策方向之一；未來從國造艦艇、監偵無人機、無人船及無人機防禦商機全面浮現。