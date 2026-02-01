快訊

保瑞今年營運展望正向 法人估全年EPS為34.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

保瑞（6472）在2026年展望上，CDMO業務為主要成長動能，超過七成營收來自北美市場，受惠於供應鏈在地化的長期趨勢成長；法人機構表示，隨著產線升級為自動化製程，以及竹南廠與加拿大廠在新劑型技術擴充，逐漸轉向高附加價值的開發型業務下，預期今年每股獲利（EPS）將成長至34.2元。

分析師指出，保瑞2025年資本支約10億元，經過結構性調整，併購Upsher- Smith後的整頓及部分低毛利產品下架影響，導致2025年淨利出現約25%的下滑，但全年營收仍逆勢成長至6.34億美元。此外，也透過授權引進具通路門檻的特殊藥品。股利政策維持以現金股利為主的政策，並保留現金彈性以進行生物製劑領域的潛在併購機會。未來將透過發行美國ADR，開拓美國資本市場提升國際能見度。

展望2026年，CDMO業務為主要成長動能，目前保瑞擁有全球10個廠區，超過七成營收來自北美市場，受惠於供應鏈在地化的長期趨勢。隨著馬里蘭廠無菌製劑產線升級為自動化製程，以及竹南廠與加拿大廠在新劑型技術擴充，產線毛利率從10~20%拉升至30~40%區間。截至2025年底，公司手握約2.64億美元的未來12個月訂單，且Maple Grove廠區已成功拓展8個新客戶，轉向高附加價值的開發型業務。

另外，CDMO業務北美營收占比已逾70%，受惠於供應鏈去全球化趨勢。2025年CDMO營收年增53.8%，且在手訂單能見度高；全球銷售業務方面，經過2025年的產品組合優化，專科用藥已成為核心動能，其中Vigabatrin系列產品市占率大幅提升85%。

2026年預計上市超過10款新產品，其中最受矚目的乾眼症用藥Cyclosporine，預計於上半年上市，憑藉其高技術門檻與少數競爭者優勢，將成為主要成長動能。

