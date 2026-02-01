上曜集團財報 受矚目

上曜暨集團旗下關係企業包括信立（4303）、永捷（4714）等預計於2月4日起陸續公告2025年財報，由於該集團旗下各公司去年營收均呈現大躍進，近日將公告的全年財報也備受矚目。

上曜（1316）將於2月6日公告去年財報，去年在併購效益逐步顯現下，全年營收達44.8億元，年增198.6％，預期獲利也將可顯著成長。上曜營建本業在去年12月受惠建案交屋入帳，以及加上子公司事業體布局展現良好的營運成長，挹注良好業績。

信立方面，將於2月4日公告去年財報。信立去年12月合併營收為0.65億元，年增12.8％；第4季合併營收為2.08億元，較2024年第4季營收成長7.57％；去年全年合併營收為9.88億元，年增164.27％，改寫歷年新高。

永捷將於2月4日公告去年財報。永捷去年12月合併營收為2.01億元，年增110％；第4季合併營收4.7億元，季增21％、年增63％；去年全年合併營收為15.29億元，年增85％，全年營收創下歷史新高。

上曜隨著集團多元產業營運架構日益完整，營收來源趨於多元化，有效降低單一產業波動對整體營運的影響，並進一步提升集團整體經營韌性。