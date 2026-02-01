上曜集團財報 受矚目
上曜暨集團旗下關係企業包括信立（4303）、永捷（4714）等預計於2月4日起陸續公告2025年財報，由於該集團旗下各公司去年營收均呈現大躍進，近日將公告的全年財報也備受矚目。
上曜（1316）將於2月6日公告去年財報，去年在併購效益逐步顯現下，全年營收達44.8億元，年增198.6％，預期獲利也將可顯著成長。上曜營建本業在去年12月受惠建案交屋入帳，以及加上子公司事業體布局展現良好的營運成長，挹注良好業績。
信立方面，將於2月4日公告去年財報。信立去年12月合併營收為0.65億元，年增12.8％；第4季合併營收為2.08億元，較2024年第4季營收成長7.57％；去年全年合併營收為9.88億元，年增164.27％，改寫歷年新高。
永捷將於2月4日公告去年財報。永捷去年12月合併營收為2.01億元，年增110％；第4季合併營收4.7億元，季增21％、年增63％；去年全年合併營收為15.29億元，年增85％，全年營收創下歷史新高。
上曜隨著集團多元產業營運架構日益完整，營收來源趨於多元化，有效降低單一產業波動對整體營運的影響，並進一步提升集團整體經營韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言