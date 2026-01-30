快訊

燁輝2月內銷開漲盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

燁輝（2023）昨（30）日以漲盤開出2月份內銷價格，主力的兩大產品鍍鋅、烤漆每公噸均調漲500元，至於3月份外銷價則調漲每公噸10美元，將可推升營運表現。

燁輝表示，就原物料行情變化來看，鐵礦砂價格今年1月雖呈現震盪，平均每公噸依舊達106美元；至於澳洲煤礦價格平均對比去年12月拉升達每公噸20美元，平均每公噸站上190美元。

在煤、鐵原料價格居高對鋼價形成支撐下，上海熱軋現貨目前逼近每公噸人民幣3,400元。大陸已將擴大刺激內需列為主要任務，再者美國通膨可控、國內經濟韌性仍強，歐盟CBAM（碳邊境調整機制）正式實施，進口防衛措施亦將推出，促使歐美兩大市場鋼材價格呈現「易漲難跌」的格局。

展望後市，燁輝認為，今年整體市場氛圍偏多，進一步促成亞洲各主要包括中國大陸的寶武、鞍本集團，台灣的中鋼、中鴻等鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，顯示各方看待鋼市趨於樂觀，主基調「穩步向上」。

