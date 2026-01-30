雷虎去年12月每股虧0.07元

無人機大廠雷虎科技（8033）因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（30）日公告2025年12月合併營收1.25億元，月增22.8%、年減5%，稅後淨損0.1億元，單月每股淨損0.07元。

雷虎去年合併營收14.17億元、年增13.8%，為18年來新高，並為歷史次高；去年前三季稅後純益1.11億元、年增170.7%，每股純益0.73元，已賺贏2024年全年的0.5元，獲利為近18年來新高。

雷虎上月公告11月每股淨損0.08元，累計去年11、12月每股淨損0.15元，主要因為研發費用支出增加所致。法人估，雷虎去年獲利應可優於2024年。

副總統蕭美琴日前前往嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，實地了解台灣無人機產業最新發展，雷虎當場向蕭副總統展示最新取得美國國防部Blue UAS認證的自殺型無人機，以及無人艇等系列產品，上述產品都已在爭取訂單中。

為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，雷虎表示，今年將透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案；位於俄亥俄州的無人機零件廠，也訂今年第2季投產，評估將來美國無人載具市場營收將與台灣市場相當。

雷虎規劃辦理現金增資12億元，其中八億元用於嘉義大埔美廠建設，將生產無人載具，爭取軍工標案；兩億元用於包材廠、兩億元為周轉金；全案預計今年2、3月送件，5月完成增資。

雷虎今年也積極參加國際性展覽，全力爭取訂單。目前已知，上半年包括3月24日在德國杜塞道夫登場的「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，以及5月12日在底特律登場的「美國海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，雷虎都不會缺席。