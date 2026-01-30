快訊

晶碩2025年 EPS 20.87元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
晶碩董事長郭明棟。聯合報系資料照
晶碩董事長郭明棟。聯合報系資料照

晶碩（6491）昨（30）日公布2025年財報，全年營收70.39億元、年增3.26%，改寫歷史新高；受中國大陸市場競爭與匯率影響，營業利益18.07億元、年減13.4%，全年毛利率52%，較2024年下滑4個百分點，稅後純益16.28億元、年減11.1%。每股純益（EPS）20.87元，雖為近四年低點，仍連續四年突破20元、維持「賺兩個股本」水準。

晶碩董事會同步通過去年股利分派案，每股預計配息10元，配發率達47.9%，以昨日收盤價290元估算，股息殖利率達3.4%。

從單季表現來看，晶碩第4季營收達19.3億元，年增7.56%，毛利率為52.6%，較上季提升了近2個百分點，主要受惠於稼動率接近滿載，單季稅後純益4.29億元，年增4.96%，單季EPS 5.49元。

從全年表現來看，雖然受到市場競價與匯率影響去年營收、獲利表現，但首季業外有工程違約金收入1.08億，加上全年匯兌利益約2,900萬元挹注，使業外收益達2.12億元，優於2024年業外表現。

展望今年，晶碩指出，第1季可望呈現「淡季不淡」，在主要市場需求續強下，營收有機會較去年同期繳出雙位數成長，全年營運目標亦以雙位數成長為主軸。市場預期，晶碩2026年有望重回較明顯的成長節奏，獲利挑戰新高，全年營收上看80億元，毛利率則可望隨矽水膠產品放量及產品組合改善而逐步回升。

法人指出，全球隱形眼鏡市場未來幾年的年增率約落在5%到6%，但亞洲彩片需求成長更為突出，反而是台灣廠商的主力戰場。其中，日本彩片市場熱度持續升溫，成長幅度明顯高於整體產業水準。此外，隨著老花、散光、多焦點等新產品線陸續擴充，品項愈加齊備，有助台廠在與國際大廠及區域品牌競爭時強化差異化與競爭力。

