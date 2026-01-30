晶碩去年每股賺逾20元 擬配息10元

快訊

中央社／ 台北30日電

隱形眼鏡大廠晶碩公布2025年財報，營收為新台幣70.39億元，年增3.2%，歸屬母公司淨利16.28億元，年減11%，每股純益20.87元；晶碩表示，2025年獲利減少，是因第2季起受新台幣升值影響，今年匯率衝擊因素可望趨於收斂。

晶碩股利政策也出爐，今天董事會決議，2025年擬配發現金股利每股10元，配發率約47.9%。

晶碩向中央社記者表示，應收帳款有8成為美元計價，2025年5月開始受匯率影響；至於成長動能來自於高毛利的矽水膠產品帶動，受惠日本與歐洲市場的新客戶貢獻；晶碩指出，今年匯率影響有望趨於收斂，整體營運有望不再如2025年明顯承壓。

晶碩2025年12月公告，決議增資越南子公司蓋新廠，金額約10.98億元，晶碩表示，因生產基地9成位於台灣，另有一個廠在中國大陸，產能過於集中，2025年增資越南是為了分散基地地緣政治風險，越南廠房預計今年底或明年初啟用。

晶碩光學創立於2009年，為和碩聯合科技及景碩科技共同轉投資的公司，主要從事軟式隱形眼鏡設計、研發、製造與銷售。

