虎山投資緯恩 獲利喊衝

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

全球車用把手與鏡頭大廠虎山實業（7736）董事長陳映志昨（29）日表示，藉由投資緯恩進一步擴展卡車車燈業務，以策略合作等方式立即增加車用扣件、雷達、鏡頭、儀表盤等相關業務，虎山可提供美國AM大型通路Dorman一條龍的車用零組件，成為推升2026年營收、獲利成長新動能。

虎山投資6,000萬元取得緯恩15%的股權，結合車用鏡頭與感測器的優勢，融合緯恩在車燈光學設計共同開發整合鏡頭、感測器與車燈的次世代融合技術產品，加上緯恩取得大型塑膠件的生產能力，立即提升虎山在全球車用電子供應鏈的競爭門檻。

緯恩主要供應卡車的相關車燈，與虎山的產品線有效互補，同時緯恩主力客戶在歐洲，虎山的強項則在美國市場。虎山在投資緯恩之後，從客戶端取得多款零組件的訂單，帶動緯恩業務，並將車燈擴增為自家產品線，預估今年內受惠新業務挹注，也帶動緯恩獲利。

虎山近期加入產品還包括車用扣件、儀表盤、冷氣控制器以及多項車用金屬加工件，部分產品為虎山合作開發的新產品，部分是台灣其他相關汽車零組件廠產品。虎山與美國大型通路商Dorman合作，可提供銷售品項增加，不只帶動業績，也有更多零組件廠業者願策略合作。

