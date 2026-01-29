快訊

終於碰到天花板？金價漲幅急速收斂翻黑 一度暴跌5%

不滿種火麻遭判刑…砍土風舞女老師凶嫌曾上門「求平反」 高大成拒絕理由曝

亞德客獲利猛 2025年 EPS 42元 需求回溫支撐成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
亞德客董事長王世忠。聯合報系資料照
亞德客董事長王世忠。聯合報系資料照

氣動元件龍頭亞德客（1590）昨（29）日舉行法說會，公布2025年稅後純益84億元，年增24.4%，每股純益42元，創新高。展望後市，公司看好，主要業務可望維持成長態勢。

去年美國對等關稅與新台幣升值，嚴重衝擊台灣工具機產業，亞德客不受相關影響，繳出亮眼成績單。

亞德客去年第4季毛利率47.51%，季增1.47個百分點；稅後純益23.27億元，季增10.8%，年增25.7%，每股純益11.64元，單季獲利創歷史新高。

展望各產品應用，亞德客副總經理曹永祥表示，今年電子設備應用業績可成長10%；電池製造設備與車用設備應用，均有望雙位數百分比增長；太陽能、照明及能源應用等，也會持續成長。

線性滑軌部分，曹永祥評估，今年市場需求穩健增加，集團維持既有價格策略，應可帶動更多客戶採用。

至於今年氣動元件市況，曹永祥預期，可維持10%左右成長幅度，優於產業平均表現；目前，氣動元件稼動率在110%高檔。

亞德客表示，目前接單及出貨持續優於公司預期，尤其去年第4季度及全年營收均創歷史新高，顯示愈來愈多客戶對於未來需求呈現正面看法，也驗證公司對整體氣動產業及市場需求，已逐步回溫的預測。

歷史 市場

延伸閱讀

金居去年12月EPS 0.54元 能率亞洲0.39元

一詮去年12月EPS 0.12元 均熱片放量

今國光去年12月EPS 0.09元 加碼擴產

瑞昱去年EPS 28.77元

相關新聞

亞德客獲利猛 2025年 EPS 42元 需求回溫支撐成長

氣動元件龍頭亞德客（1590）昨（29）日舉行法說會，公布2025年稅後純益84億元，年增24.4%，每股純益42元，創...

禾榮科揪伴 攻精準醫療

禾榮科（7799）昨（29）日宣布，與全球醫療影像領導品牌西門子醫療（SIEMENS Healthineers）簽署合作...

虎山投資緯恩 獲利喊衝

全球車用把手與鏡頭大廠虎山實業（7736）董事長陳映志昨（29）日表示，藉由投資緯恩進一步擴展卡車車燈業務，以策略合作等...

大同雙引擎 衝 AI 營運

大同（2371）集團搶攻AI商機，強調算力源頭為電力，憑藉重電與儲能優勢，由大世科負責從電力配置至算力建置的AIDC資料...

雙鍵去年11月 EPS 0.34元

化工股雙鍵（4764）昨（29）日公告去年11月自結獲利數字，稅後純益2,900萬元，年增達1,923%，每股純益（EP...

泛用樹脂漲價 台塑利多

在油價堅挺之下，五大泛用樹脂近一周行情普遍走揚，包括聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS各有每公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。