經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

跨入2026年，熱可塑性聚氨酯（TPU）生產廠鼎基（6585）表示，營運谷底已過，將進一步紮根汽車烤漆保護膜、醫療區塊和手機用膜等三大高毛利領域業務，力拚重返成長軌道。

鼎基表示，在汽車、醫療、電子三大業務挹注下，2025年第4季合併營收7.3億元，季增10.2%、年減9.4%；2025年合併營收28.5億元，年減13.2%，儘管因前一年度基期較高影響，但已感受到客戶需求逐步回溫。

展望今年，該公司正力拚今年重返成長軌道，持續紮根三大高毛利領域業務。汽車方面，獨家供應全球品牌大廠PPF（汽車烤漆保護膜），隨著關稅陰霾影響淡化，拉貨力道已開始回穩；醫療則透過與客戶建立長期供貨合作，定營運基礎；電子業務隨著客戶新機銷售延續，動能可望持續發酵。

鼎基補充，回顧產業去年動盪，面臨關稅不確定性、供應鏈成本上升及電動車補助縮水等多重挑戰，不過根據國際研究機構數據顯示，去年美國汽車銷售量達1,620萬輛，逆勢年增2.4%，各大車廠也公布強勁銷售業績，為產業注入強心針。

鼎基 營收

