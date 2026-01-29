大同雙引擎 衝 AI 營運

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）集團搶攻AI商機，強調算力源頭為電力，憑藉重電與儲能優勢，由大世科負責從電力配置至算力建置的AIDC資料中心一條龍服務。大世科先前在法說會表示，積極針對政府、醫療、製造及金融領域部署AI算力，並結合輝達（NVIDIA）、鴻海、HPE及Supermicro等夥伴提供硬體與軟體整合解決方案。

隨2025年下半年AI相關營收占比提升，2026年營運成長動能強勁。大世科指出，已由系統整合商成功轉型，聚焦毛利較高的軟體與技術服務，成效顯現在營收結構中。2025年上半年相關業務占比合計已過半，下半年AI營收持續增加。隨著專業技術深入垂直應用市場，預期2026年AI營收貢獻將進一步攀升。

展望2026年，大世科表示，目標成為AI解決方案與OT領域領導者，透過ACE全方案對接產業AI賦能及數位轉型需求，提升獲利能力，帶動營運。

大同表示，將以電力與資通訊技術聯手協助客戶打造具競爭力的數據中心。大世科擁有專業AI團隊提供顧問服務，滿足市場對算力管理與模型應用需求。在AIDC資料中心布局上，大世科提供基礎硬體建置，並銜接後端算力調校與維運，具備整合利基。

大世科受惠AI與資安強勁需求，2025年營收表現亮眼，第4季單月營收年月雙增，年增幅逾3成。去年12月營收6.75億元，月增29.4%，年增49.6%，全年自結營收一舉突破50億元大關，來到50.09億元，年增27.4％，創歷史新高。

隨營運結構優化，2025年營業利益成長達29％，獲利能力顯著提升，法人持續看好，隨著大世科AI營收占比擴大及軟體技術加值服務持續深入市場，2026年營運成長動能樂觀，可望持續推升整體獲利表現。

