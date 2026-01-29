泛用樹脂漲價 台塑利多

在油價堅挺之下，五大泛用樹脂近一周行情普遍走揚，包括聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS各有每公噸10至50美元漲價，將挹注供應商包括台塑（1301）、台化、國喬、台達化等營運表現。

市場人士指出，美國冬季風暴阻礙美國墨西哥灣沿岸煉油重鎮運作，加上哈薩克Tengiz油田恢復速度比預期慢，以及地緣政治緊張形勢加劇，推升近日油價漲勢。

以28日為例，紐約NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.82美元，收於每桶63.21美元，倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.83美元，收於每桶68.4美元。進而帶動泛用樹脂各項原料報價走堅。

以做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）來看，在上游苯乙烯（SM）大漲每公噸65美元的加持，各有每公噸50美元、20美元漲價，生產廠如台化、國喬和台達化均可雨露均霑。

另建材用料聚氯乙烯（PVC）同步上漲每公噸10美元。

在聚乙烯（PE）三大品項方面，使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）和農業用膜原料線性低密度聚乙烯（LLDPE）漲價每公噸10美元。

塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）則上漲每公噸30美元。台塑、台聚和亞聚均可受惠。

業者認為，依據花旗（Citi）最新報告，儘管原油供給過剩風險仍存在，但中東地緣政治局勢緊張、美國制裁俄油及中國持續進口等因素，使得整體市場行情仍具支撐力，油價後市不悲觀。

然而，泛用樹脂市場在開春之後，將步入第2季的需求旺季，同時也是上游輕裂廠業的歲修密集期，可以預期的，未來若下游用戶買氣能延續增溫，供需變化下，有望進一步拉抬原料行情。